İzmir’de tabancayla başından vurulan kadın yaşam savaşı veriyor

İzmir’in Konak ilçesinde, geçmiş dönemlerde boşanma aşamasındaki eşi tarafından balkondan aşağıya atılan kadın, dün tabancayla başından vuruldu. Talihsiz kadın hastanede yaşam mücadelesi verirken, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Mersinli Mahallesi Gaziler Caddesi’nde bulunan bir kamu kurumunda meydana geldi. İddiaya göre, geçmiş dönemlerde boşanma aşamasındaki kocası Deniz Ö. tarafından balkondan aşağıya atılan Ezgi Ö. (31), bu sefer iş yerine gelen eşi tarafından başından tabancayla vuruldu. Genç kadın, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan ağır yaralı durumdaki kadın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan talihsiz kadının durumunun ciddiyetini koruduğu ve yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.