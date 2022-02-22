İzmir’de tabanca temizleme sırasında 2 kişi yaralandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde tabanca temizleme sırasında 2 kişi yaralandı.

Olay, Bayraklı ilçesindeki Milli Emlak Daire Başkanlığında gerçekleşti. A.A.T. tabancasını temizletmek için av bayisinden bir çalışanı makamına çağırdı. Tabancayı temizlediği sırada silahın ateş alması sonucunda av bayisinden gelen çalışan elinden yaralanırken, odada bulunan kadın memur A.A. ise karnından yaralandı. Durumun 112 Acil Servis ekiplerine bildirilmesinden sonra olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın memur sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, A.A.T. ve av bayisinden gelen çalışanın olay yerindeki tedavilerinin ardından ifadeleri alınması üzerine emniyete götürüldüğü bildirildi.