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İzmir’de sürüklenen tekneyi sahil Sahil Güvenlik ekibi kurtardı
İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen balıkçı teknesi ve içerisindeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Asayiş 06.01.2022, 19:03
İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen balıkçı teknesi ve içerisindeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 Ocak saat 16.50 sıralarında, Dikili ilçesi Bademli açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen bir balıkçı teknesi olduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti. İhbarın geldiği bölgeye giden ekipler, tekneyi halatla Sahil Güvenlik botuna bağladı. Tekne ve içerisindeki 2 kişi, ekipler tarafından Dikili Limanı’na götürüldü.