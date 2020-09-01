İzmir’de şüpheli ölüm: Aracının yanında ölü bulundu
İZMİR'İN BALÇOVA İLÇESİNDE BOŞ ARAZİDE BULUNAN BİR OTOMOBİLİN YANINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU. POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI.
İzmir’in Balçova ilçesinde boş arazide bulunan bir otomobilin yanında erkek cesedi bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde İnciraltı Mahallesi’nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. iddiaya göre 35 DKE 50 plakalı bir aracın yanında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören bir vatandaş durumu ekiplere ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis tarafından yapılan incelemede cesedin 44 yaşındaki Ufuk Hasdikici’ye ait olduğu tespit edildi.
Manisa’da yaşadığı öğrenilen Ufuk Hasdikici’nin cansız bedeni, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evli ve 5 çocuk sahibi olduğu öğrenilen talihsiz adamın kesin ölüm nedeni, burada yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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