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İzmir’de şüpheli ölüm

İzmir’in Konak ilçesinde, tren raylarına yakın bir noktada 18 yaşındaki bir gencin cansız bedeni bulunurken, polis ekiplerince şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Asayiş 03.07.2021, 22:33
İzmir’de şüpheli ölüm

İzmir’in Konak ilçesinde, tren raylarına yakın bir noktada 18 yaşındaki bir gencin cansız bedeni bulunurken, polis ekiplerince şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Alsancak Garı tren raylarına yakın bir noktada meydana geldi. İddiaya göre, Ege Mahallesi 1550 Sokak’tan geçmekte olan tren rayları yakınında bulunan direklerin arasında bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis tarafından hayatını kaybeden kişinin Efe Cemal M. (18) olduğu tespit edildi.

Öte yandan, Efe Cemal M.’nin uyuşturucu madde kullandığı ve epilepsi hastası olduğu iddia edilirken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından, gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis tarafından şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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