banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı
İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı
Kartal şampiyonluğa uçuyor!
Kartal şampiyonluğa uçuyor!
Hakan Altun'dan ilk açıklama: Uzun süre dinlenmem gerekecek
Hakan Altun'dan ilk açıklama: Uzun süre dinlenmem gerekecek
Çin sözünü tutmadı, bize gelecek aşıları kendi vatandaşına yaptı
Çin sözünü tutmadı, bize gelecek aşıları kendi vatandaşına yaptı

İzmir’de şüpheli ölüm

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan bir parkta hareketsiz şekilde yattığı belirlenen şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli ölümle ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Asayiş 02.05.2021, 07:58
2
İzmir’de şüpheli ölüm

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan bir parkta hareketsiz şekilde yattığı belirlenen şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli ölümle ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocakapı Mahallesi Aziziye Mülkiyeliler Parkı’nda meydana geldi. Park içerisinde Ahmet Çidem’in (69) hareketsiz şekilde yattığını fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince şahıs, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Çidem, yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Ahmet Çidem’in sahte içki tükettiği öne sürülürken, şüpheli ölümle ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?