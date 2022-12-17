İzmir’de sünger atölyesinde korkutan yangın

İzmir’in Buca ilçesinde bir sünger atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızı müdahalesiyle söndürülen yangında ölen veya yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın saat 13.30 sıralarında, Seyhan Mahallesi 713 sokakta bulunan bir sünger atölyesinde meydana geldi. Sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangında, alevleri fark eden iş yeri çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iş yerinin bulunduğu çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler etkisiz hale getirildi.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.