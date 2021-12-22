İzmir’de suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon: 4 gözaltı

İzmir’in Menemen ilçesinde, polis ekiplerince suç örgütüne yönelik 5 farklı adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda tabanca, pompalı tüfek, bir miktar para, çok sayıda kişi üzerine düzenlenmiş senet ve kılıç ele geçirildi.

Edilen bilgiye göre, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, dolandırıcılık, tehdit ve şantaj suçlarıyla ilgili ilçede 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında A.K. (58), H.K. (42), O.K. (39) ve T.K. (44) isimli şüpheliler ekipler tarafından gözaltına alındı.

Çok sayıda kişi adına düzenlenmiş senetler ele geçirildi

Şahıslara ait ev ve iş yerlerinde polis ekiplerince yapılan aramalarda; 2 tabanca, av tüfeği, pompalı tüfek ve bunlara ait fişek ile şarjörler, 26 bin TL nakit para, 105 ABD doları, çok sayıda farklı isimler üzerine düzenlenmiş çek/senet ve kılıç ele geçirildi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, zanlıların işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.