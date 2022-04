İzmir’de son 3 ayda mezarlıklara verilen zararın faturası 250 bin lira

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bayrama sayılı günler kala bakım, tadilat ve temizlik için yoğun mesai harcadığı mezarlıklardaki hırsızlık vakalarının artması hem belediyeyi hem de vatandaşları mağdur etti. Son 3 ayda mezarlıklardan musluk, korkuluk, mazgal, klima ve kapı çalındı. Belediye yetkilileri, konunun emniyet ve jandarma birimleri tarafından takibe alındığını, son 3 ayda mezarlıklara verilen zararın faturasının 250 bin lira olduğunu belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki mezarlıklar son dönemde hırsızların hedefi haline geldi. Ramazan Bayramı öncesinde bakım, onarım ve temizlik çalışmaları sürerken, yaşanan hırsızlık vakaları hem mezarlık çalışanlarını hem de mezarlık ziyaretçilerini şaşırttı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Deniz Say, “Yaklaşık 2 aydır her gün jandarma ve emniyet birimlerine hırsızlık bildirimi yapıyoruz. Hacılarkırı Mezarlığı’nda son 2 ayda 150 metre korkuluk, Yeni Bornova Mezarlığı’nda 400 metre ızgara, Eski Bornova Mezarlığı’nda ise 150 metre elektrik kablosu çalındı. Bayram yaklaşıyor. Vefat eden yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlarımızın huzur içinde ziyaretlerini yapmalarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bayram öncesi ekiplerimiz mezarlıkları temizlemek için seferber olurken, hırsızların verdiği hasarları gidermek için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Çalınan malzemelerin yerine yenisini koyuyoruz ama vatandaşlarımızın geçici de olsa sıkıntı yaşamasını önleyemiyoruz. Yaklaşık 3 aydır çalınan malzemelerin mali değeri 250 bin lirayı geçti. İzmir genelindeki 2 bin 500 mezarlığımızda son aylarda hırsızlık vakaları arttı, her gün birinde hırsızlık yaşanır hale geldi. Mezarlıklar manevi değeri olan yerler. Bu seneye kadar hiç böyle olmamıştı” dedi.

“Allah rızası için zarar vermesinler”

Hırsızlığın kul hakkı olduğunu vurgulayan Defin Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde görev yapan imam Kadir Çelenk, “Mezarlıklar maneviyatın en değerli olduğu yerlerdendir. İnsanların maneviyatına saygısı olmayanın kul hakkına saygısı olmaz. Burası sadece bir mezarlık değil. Burada binlerce insan yatıyor. Musluklar çalındığında tonlarca su boşa akıyor. Eskiden musluk çalınırdı, şimdi mazgal, korkuluk demirleri, klimalar çalınmaya başladı. Mezarın başındaki tabelaları, demirleri çaldılar. Acaba çaldıkları şeyler onların kendi malı olsa ne tepki gösterecekler? Allah rızası için insanların yakınlarının yattığı, maneviyatı olan yerlere zarar vermesinler” ifadelerini kullandı.

Hacılarkırı Mezarlığı’nı ziyaret eden Merve Özer, “Ben kınıyorum. Çok kötü bir şey. Ben bunları yapan insanlara ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi.