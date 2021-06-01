İzmir’de sır olay: 1’i kadın 2 yaralı

İzmir’in Buca ilçesinde tabancayla vurularak yaralanan 1’i kadın 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği konusunda çok yönlü soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 10.00 sıralarında Göksu Mahallesi 690/4 sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokak ortasında park halinde olan 34 DMU 109 plakalı otomobil içerisinde silah sesi duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, otomobil içerisinde Volkan K.’yi (32) tabancayla göğsünden vurulmuş halde buldu. Öte yandan görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, aynı olayda bacağından ve belinden tabancayla vurularak yaralanan bir kadının olduğunu belirledi. Yapılan incelemede kadının Fatma K. (37) olduğu tespit edilirken, yaralı kadının kendi imkanlarıyla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine gittiği bildirildi. Otomobil içerisinde göğsünden vurulmuş halde bulunan Volkan K. de, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.

Çok yönlü çalışma başlatıldı

Öte yandan olayın ardından polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemede bulundu. Görgü tanıklarının ifadelerine de başvuran polis ekipleri, olayın kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği konusunda çok yönlü çalışma başlattı. Ayrıca Volkan K.’nin otomobil içerisinde Fatma K.’yi tabancayla vurup yaraladıktan sonra kendisine ateş ettiği yönündeki şüphelerin üzerinde de durulduğu öne sürüldü.

Olayla ilgili ifadeleri alınmak üzere 1’i kadın 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.