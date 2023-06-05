İzmir’de sır cinayet: Boğazından bıçaklanan genç öldü
İZMİR’İN KONAK İLÇESİNDE, ÜZERİNDE KİMLİK BULUNMAYAN BİR KİŞİ BOĞAZINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ. POLİS, OLAYI GERÇEKLEŞTİREN ŞÜPHELİ YA DA ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ.
Asayiş 05.06.2023, 22:07
İzmir’in Konak ilçesinde üzerinde bir kişi boğazından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, saat 19.30 sıralarında Lale Mahallesi 1433. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi parkta oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boğazından bıçaklandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda cinayeti gerçekleştiren kişi ya da kişilerin hafif ticari araçla kaçtığını belirledi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.