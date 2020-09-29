İzmir’de silahlı saldırıdan kaçan kişiler fırına sığındı
İZMİR’İN BUCA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN SİLAHLI SALDIRIDA, EĞLENCE MERKEZİ ÇALIŞANLARI CANLARINI KORUMAK İÇİN BİR EKMEK FIRININA SIĞINIRKEN, OLAYDA SİLAHLA VURULAN BİR KİŞİ YARALANDI.
İzmir’in Buca ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, eğlence merkezi çalışanları canlarını korumak için bir ekmek fırınına sığınırken, olayda silahla vurulan bir kişi yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir eğlence merkezi çalışanlarından Murat Y. (51), ekmek almak için fırına girdi. Bu sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi, Murat Y’nin ardından fırına doğru silahını ateşledi. Mermi fırının camına isabet ederken, bu esnada eğlence merkezi çalışanlarından iki kişi de canlarını korumak için fırına sığındı. Fırın çalışanları dahil herkes yere yatarak canlarını korumak isterken, saldırgan kısa bir süre fırının içerisini girip dışarı çıktı.
Kaçmak isterken kurşunların hedefi oldu
Saldırganın dışarı çıkması ile birlikte Murat Y’de fırından çıkarak hızla olay yerinden kaçmak isterken, saldırgan silahını tekrar ateşleyerek Murat Y’yi vurdu. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince bacaklarından yaralı olan Murat Y., Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Murat Y., daha sonra İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, yaşanan silahlı saldırı sonucu şüpheli bindiği hafif ticari araç ile olay yerinden hızla uzaklaşırken, şahsı yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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