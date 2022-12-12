İzmir’de silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı

İzmir’in Konak ilçesinde husumetli olduğu kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan bir kişi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.00 sıralarında Konak ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi 156 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Onur Yarık, sokakta husumetli olduğu kişi veya kişilerle karşılaştı. Aralarında gerginlik yaşanınca Onur Yarık, husumetli olduğu öne sürülen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Tabanca ile yaralanan Yarık, çevredeki vatandaşlar tarafından Alsancak Nevvar Salih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yarık’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattığı öğrenildi.