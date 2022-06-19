İzmir’de silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Konak ilçesindeki silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.20 sıralarında Konak ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 39 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Tolga Tarhan (39) ile A.A. yolda karşılaştı. Otomobil içerisinde olan A.A. yanındaki pompalı tüfek ile Tolga Tarhan’a 3 el ateş etti. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Tolga Tarhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, şüpheli A.A. ile olaya karışmış 2 şüpheli de polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.