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İzmir’de silahlı kavga: 1 yaralı
İZMİR’İN KONAK İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAVGADA BİR KİŞİ SİLAHLA VURULARAK AĞIR YARALANDI.
Asayiş 10.11.2020, 01:57
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İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi vurularak ağır yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Atilla Mahallesi 458 Sokak’ta bulunan iki katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, M.L.K’nin evinde bir araya gelen M.E., ile B.A., arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu B.A., tarafından tabanca ile açılan ateşin ardından M.E., vücuduna isabet eden mermi neticesinde kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki M.E., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.E’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, polis ekiplerince olay yerinden kaçan B.A’yı yakalamak için çalışma başlatıldı.