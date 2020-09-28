İzmir’de silahlı kavga: 1 ağır yaralı
İZMİR’İN BORNOVA İLÇESİNDE YAŞANAN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI.
İzmir’in Bornova ilçesinde, yaşanan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Küçük Park adıyla bilinen Kazım Dirik Mahallesi 161 Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen Ç.M. (32) ve A.Ş.B karşı karşıya geldi. Bu sırada Ç.M., silahı çıkararak A.Ş.B’ye 6 el ateş etti. Vücuduna bacağından, omzundan ve sırtından 3 kurşun isabet eden A.Ş.B., yaralı halde kaçmaya çalışırken bir marketin önünde yere yığıldı. Bu sırada Ç.M. olay yerinden kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı Ç.M.’yi suç aletiyle beraber yakaladı. Yaralı A.Ş.B. ise olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Bornova Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı A.Ş.B’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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