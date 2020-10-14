İzmir’de silahla ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

İzmir’in Konak ilçesinde husumetli iki grubun silahlı kavgasında ağır yaralandığı öne sürülen bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada olayın gasp şüphelileri tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre olay dün sabah 03.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1212 sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde husumetli iki grubun silahlı kavgası çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi intikal etti. Ekiplerin yaptığı soruşturmada, Yusuf Öztürk (39) isimli bir kişinin silahla vurulduğu, bir kişinin ise kolundan bıçakla yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Yaralanan şahıslar 09 BG 218 plakalı hafif ticari araçla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken, aracın arka camına da kurşun isabet ettiği tespit edildi. Yapılan araştırmada, Yusuf Öztürk’ün(39) göğsünden vurulduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğunu, ayrıca S.Ç.’nin (31) de kolundan yaralandığını tespit etti. Olayda ağır yaralanan Yusuf Öztürk ameliyata alınırken, polis S.Ç.’nin ifadesine başvurdu.

Maskeli gaspçılar dehşet saçmış

İlk belirlemelere göre husumetli iki grubun silahlı kavgası olarak bilinen olayın gasp şüphelisi maskeli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Olay günü Yusuf Öztürk ile birlikte arkadaşı S.Ç., kız arkadaşını görmek için 1212 sokağa gittiklerini, bu sırada maskeli 3 kişi etraflarını sararak cep telefonu ve para istediklerini, karşı koymaları üzerine bir şüphelinin, Yusuf Öztürk’e yakın mesafeden ateş ettiğini söylediği iddia edildi. Ayrıca, olay sırasında bir kişinin S.Ç.’ye bıçakla saldırdığı ve bu saldırı sonucu S.Ç.’nin kolundan yaralandığı öğrenildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Öte yandan olayda göğsünden vurulup ağır yaralanan Yusuf Öztürk’ün dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Öztürk’ün cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelileri her yerde aranıyor

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, gasp girişiminde bulunan, Yusuf Öztürk’ü göğsünden tabanca ile vurarak öldüren ve arkadaşı S.Ç.’yi ise kolundan bıçakla yaralayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.