İzmir’de silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

İzmir’in Konak ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde gelen ihbarlar üzerine silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüphelilere operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, adreslerde yapılan aramalarda 6 tabanca, 2 tüfek, 75 tabanca fişeği, 5 şarjör ve tabanca üretiminde kullanılan malzemelerle birlikte 47 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Operasyonda adreslerde bulunan Y.K.(29), D.D. (28), S.T. (24) ve Y.H.(20) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.