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İzmir’de sevgilisi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

İzmir’in Buca ilçesinde sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Sena Altan(24) memleketi olan Çatalca’nın Kabakça köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Asayiş 12.10.2021, 17:29
İzmir’de sevgilisi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

İzmir’in Buca ilçesinde sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Sena Altan(24) memleketi olan Çatalca’nın Kabakça köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir’in Buca ilçesinde sevgilisi olduğu iddia edilen İlkay Ayeş tarafından bıçaklanan Sena Altan(24) ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Altan’ın cenazesi bugün doğup büyüdüğü Çatalca’nın Kabakça köyündeki baba evinde helallik alındıktan sonra, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

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