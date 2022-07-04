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İzmir’de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir’in Ödemiş ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Asayiş 04.07.2022, 17:40
İzmir’de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir’in Ödemiş ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, bu gün öğle saatlerinde Ödemiş - Kiraz kara yolu Köfündere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Uğur Bedel (25) idaresindeki 35 D 7827 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Uğur Bedel’in yaşamını kaybettiğini belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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