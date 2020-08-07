İzmir’de saman yüklü TIR alt geçide sıkıştı
İZMİR’İN KONAK İLÇESİNDE SAMAN YÜKLÜ TIR ALT GEÇİDE SIKIŞTI. SIKIŞMA NEDENİYLE SAMANLAR YOLA SAÇILIRKEN, TRAFİKTE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU.
İzmir’in Konak ilçesinde saman yüklü TIR 4 metre yükseklikteki alt geçide sıkıştı. Sıkışma nedeniyle samanlar yola saçılırken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.
Olay, gece saatlerinde Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda meydana geldi. Konak’tan Balçova yönü gitmekte olan İsmail Tekeboğa (36) yönetimindeki 63 E 7541 plakalı Mercedes-Benz markalı saman yüklü TIR, 63 NB 408 plakalı dorsesi ile birlikte 4 metre yüksekliğindeki Konak Alt Geçidinde sıkıştı. Sıkışma nedeniyle dorsede bulunan samanlar yola saçılırken, trafikte uzun kuyruklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince çevre güvenliği sağlanırken, yola saçılan samanlar adrese çağırılan belediye personellerince toplanarak olay yerinden kaldırıldı.
Öte yandan, samanların Seferihisar ilçesine götürülmek istendiği öğrenildi.
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