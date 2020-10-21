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İzmir’de sahte içkileri piyasaya süreceklerdi, olası facianın önüne geçildi

İZMİR'DE TORBALI İLÇESİNDE PİYASAYA SÜRÜLMEK İSTENEN BİN 980 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRDİ.

Asayiş 21.10.2020, 14:56
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İzmir’de sahte içkileri piyasaya süreceklerdi, olası facianın önüne geçildi

İzmir’de Torbalı ilçesinde, sahte içkiden yaşanan ölümler üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, piyasaya sürülmek istenen bin 980 litre sahte içki ele geçirdi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkiden yaşanan ölüm olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını devam ettirirken, Torbalı ilçesi Karakızlar Mahallesi’nde sahte içkilerin üretilerek piyasaya sürüleceğinin ihbarını aldı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, bin 980 litre sahte içki ele geçirdi.

Olayla ilgili A.K isimli bir şüphelide gözaltına alındı. İzmir genelinde, 9 Ekim’den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı ise 27’ye çıkmıştı.

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