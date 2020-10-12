İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 15’e yükseldi
URLA VE ÖDEMİŞ’TE HAYATINI KAYBEDENLERLE BİRLİKTE SAHTE İÇKİ İZMİR’DE TOPLAM 15 KİŞİNİN CANINI ALDI. HAYATINI KAYBEDENLERİN CENAZELERİ, OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE İZMİR ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ.
İzmir’de, sahte içki tüketmeleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi. Hastaneye kaldırılan çok sayıda kişinin tedavisi ise devam ediyor.
İzmir’in çeşitli ilçelerinde sahte içki içtikleri iddia edilen çok sayıda kişi, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle rahatsızlanarak hastanelere kaldırılmıştı. İzmir’in Urla ve Ödemiş ilçelerinde de 4 kişi daha sahte içkiden hayatını kaybetti.
Urla’da sahte alkol tükettiği iddia edilen 46 yaşındaki Hakan Ulukaya, rahatsızlanarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Buradan Manisa’ya sevk edilen Ulukaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ödemiş ilçesinde ise mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle Ödemiş Devlet Hastanesine başvuran 6 kişinin, yapılan tahliller sonucunda sahte içki tükettikleri ortaya çıktı. Sahte içki tüketenlerden Mehmet Görgülüer ve Engin Dokuyucu vefat etti. Kuzen oldukları öğrenilen Görgülüer ve Dokuyucu’nun cenazeleri bugün toprağa verilecek. Ödemiş Devlet Hastanesinde sahte içki nedeniyle tedavi görenlerden bir kişi de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Hastaneye kaldırılan çok sayıda kişinin tedavisine devam edilirken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ise genişletildiği öğrenildi.
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