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İzmir’de sahte içkiden bir can kaybı daha: Ölenlerin sayısı 23’e yükseldi

İZMİR'DE SAHTE İÇKİDEN ZEHİRLENDİĞİNİ BELİRTEREK HASTANEYE BAŞVURAN BİR KİŞİNİN DAHA YAŞAMINI YİTİRMESİYLE KENTTE ÖLENLERİN SAYISI 23'E YÜKSELDİ.

Asayiş 16.10.2020, 22:04
İzmir’de sahte içkiden bir can kaybı daha: Ölenlerin sayısı 23’e yükseldi

İzmir’de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle kentte ölenlerin sayısı 23’e yükseldi.

İzmir’de sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Konak ilçesindeki özel bir hastanede tedavi altına alınan Ali G. (60) hayatını kaybetti. İzmir’de 9 Ekim’den bu yana sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 23’e yükseldi.

Öte yandan, Ali G.’nin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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