İzmir’de sahte içki servisi yapan eğlence mekanına polisten baskın

İzmir’in Foça ilçesinde müşterilere sahte rakı satıldığı belirlenen eğlence mekanına polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda sahte alkollü içki ele geçirilirken, iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Foça ilçesi Yenifoça Mahallesi’nde bir eğlence mekanında sahte içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bugün saat 16.00 sıralarında eğlence mekanına baskın yapan polis ekipleri, sahte içkilerin açık içki şişelerinde müşterilere servis edildiğini tespit etti. İş yerinde yapılan aramalarda içerisinde farklı miktarlarda alkollü içki bulunan 43 adet farklı marka ve ebattaki alkollü içki şişesi ile farklı marka ve ebatlarda 10 boş içki şişesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan iş yeri sahibi K.İ.S. hakkında adli işlem başlatıldı.