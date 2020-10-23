İzmir’de sahte içki satan kokoreççiye operasyon

İzmir’in Bornova ilçesinde bir kokoreççi dükkanından sahte içki satıldığının tespit edilmesinin ardından polis ekiplerince adrese yönelik düzenlenen operasyonda, şahsa ait işletme, ev ve depoda yapılan aramalarda çok miktarda etil alkol ele geçirilirken, işletme sahibi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede bulunan bir kokoreççi dükkanında sahte içki satışının yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, işletme sahibi Devrim Ç’ye ait dükkan, ev ve depoya operasyon düzenledi. Ekipler tarafından belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; yaklaşık 230 litre etil alkol ile 20 litre sahte içki, etiket, alkol aroması, alkol yapım kiti, anason yağı, içki yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda içki şişesi ele geçirildi.

Ekipler tarafından işletme sahibi gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.