İzmir’de sahte içki satan kokoreççiye operasyon
İZMİR'İN BORNOVA İLÇESİNDE SAHTE İÇKİ SATTIĞI TESPİT EDİLEN KOKOREÇÇİ DÜKKANINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, ŞAHSA AİT İŞLETME, EV VE DEPODA YAPILAN ARAMALARDA ÇOK MİKTARDA ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLİRKEN, İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI.
İzmir’in Bornova ilçesinde bir kokoreççi dükkanından sahte içki satıldığının tespit edilmesinin ardından polis ekiplerince adrese yönelik düzenlenen operasyonda, şahsa ait işletme, ev ve depoda yapılan aramalarda çok miktarda etil alkol ele geçirilirken, işletme sahibi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede bulunan bir kokoreççi dükkanında sahte içki satışının yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, işletme sahibi Devrim Ç’ye ait dükkan, ev ve depoya operasyon düzenledi. Ekipler tarafından belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; yaklaşık 230 litre etil alkol ile 20 litre sahte içki, etiket, alkol aroması, alkol yapım kiti, anason yağı, içki yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda içki şişesi ele geçirildi.
Ekipler tarafından işletme sahibi gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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