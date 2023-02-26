İzmir’de sahte etil alkol kaçakçılarına operasyon

İzmir’de kaçakçılık şube ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 2.25 ton sahte etil alkol, 3 bin 512 adet etiket, 23 şişe sahte içki, 338 adet aroma, 200 ml gliserin, 1 adet alkolmetre ele geçirildi, 16 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir’de kaçakçılık şube ekiplerince merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan, vatandaşların içki yapımında kullanmaları için el dezenfektanı adı altında satışa sunan, tüketilmesi halinde insan sağlığına çok ciddi zararları olan ve ölümlere bile sebep olabilen sahte etil alkol kaçakçılarına ait Bornova, Bayraklı, Buca, Karabağlar, Konak ve Torbalı ilçelerinde 3 ikamet, 3 işyeri-depo ile 2 araçta operasyon düzenlendi. Operasyonda 2.25 ton sahte etil alkol, 3 bin 512 adet etiket, 23 şişe sahte içki, 338 adet aroma, 200 ml gliserin, 1 adet alkolmetre ele geçirildi. Konuyla ilgili 16 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.