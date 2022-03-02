İzmir’de sahte etil alkol imalathanesine polis baskını

İzmir’in Torbalı ilçesinde sahte etil alkol üretilen imalathane, depo ve araçlarda yapılan aramalarda, 11 bin litrenin üzerinde sahte etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan ve içki yapımında kullanılan sahte etil alkol satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Olayla ilgili 1 imalathane, 1 depo ve 3 araçta yapılan aramalarda, 11 bin 60 litre sahte etil alkol, 400 adet taklit etiket, 7 bin 500 adet bidon kapağı, 4 bin 605 adet karton kutu, bin 530 adet boş bidon, 8 adet 26 bin 300 litre kapasiteli plastik tank, 1 adet metal dolum düzeneği, 1 adet dijital cihaz takılı basınçlı dolum makinesi, 5 adet farklı ebatlarda krom damıtma kazanı, 5 adet su motoru, 1 adet kare kod basma cihazı ve 1 adet bidon kapağı takma matkabı ele geçirildi.

9 şüpheli yakalandı, 4’ü tutuklandı

Öte yandan polis ekipleri tarafından olayla ilgili yakalanan 9 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 4 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O.A., F.T., U.K. ve B.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalışmalar sürecek

Öte yandan emniyet yetkilileri tarafından, insan sağlığına ciddi zararları olan sağlıksız ortamlarda üretilerek depolanan ve satışa sunulan yasa dışı etil alkol ticareti ile mücadelenin vatandaşların da desteği ile devam edeceği bildirildi.