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İzmir’de sahte etil alkol depolarına baskın: 8 gözaltı

İzmir’in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde polis ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonlarda 4 bin litrenin üzerinde sahte etil alkol ve 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olaylarla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 12.10.2021, 10:27
İzmir’de sahte etil alkol depolarına baskın: 8 gözaltı

İzmir’in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde polis ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonlarda 4 bin litrenin üzerinde sahte etil alkol ve 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olaylarla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde alkollü içki ürettiği belirlenen kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Ekiplerin Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bulunan iş yeri, depo ve araçlara yaptığı baskınlarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin TL olan 5’er litrelik bidonlar halinde 4 bin 645 litre etil alkol, 3 bin 495 sahte etil alkol etiketi, 220 aroma kiti, 5 litre sahte viski, 7 milyon 850 bin çeşitli markada bandrolsüz makaron ile 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonlarda olaylarla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon ile ilgili emniyet tarafından yapılan açıklamada "Kent genelinde insan sağlığına ciddi zararları olan izinsiz ve uygunsuz koşullarda etil alkol imalat üretimi, ticareti ve satışıyla sağlıksız koşullarda tütün mamulü üretimi, piyasaya sürülmesi konularında mücadelemiz vatandaşlarımızın da desteğiyle devam etmektedir" sözlerine yer verildi.

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