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İzmir’de sahte bandrollü binlerce makaron ele geçirildi

İzmir’in Kiraz ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, binlerce sahte bandrollü boş makaron ve dolu makaron ele geçirdi.

Asayiş 28.09.2021, 11:22
İzmir’de sahte bandrollü binlerce makaron ele geçirildi

İzmir’in Kiraz ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, binlerce sahte bandrollü boş makaron ve dolu makaron ele geçirdi.

Ödemiş ilçe Emniyet Müdürlüğü KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Grup Amirliği ekipleri, Kiraz ilçesinde bir işyerinde sahte bandrollü makaronlar bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Önceden belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerinin yaptığı aramada, 25 bin 400 adet sahte bandrollü boş makaron ve 2 bin 900 adet dolu makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında, 5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldı.

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