İzmir’de sağlık çalışanını darp eden şahıs gözaltına alındı

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli sağlık teknisyenini darp ettiği, güvenlik görevlilerine de bıçak gösterdiği iddia edilen şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre göz kliniğinde film çektirmek isteyen Y.A, kayıt için teknisyen Hakan Çavdar’ın odasına girmek istedi. Çavdar’ın içeride hasta olduğunu ve beklemesi gerektiğini söylemesi üzerine Y.A. ile teknisyen arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A., teknisyen Hakan Çavdar’ı darbetti. Kavga üzerine gelen güvenlik görevlilerine de bıçak gösterdiği öne sürülen şüpheli Y.A., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayın ardından teknisyen Hakan Çavdar, darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.