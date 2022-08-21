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İzmir’de plastik fabrikasında yangın

İzmir’in Buca ilçesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu.

Asayiş 21.08.2022, 08:57
İzmir’de plastik fabrikasında yangın

İzmir’in Buca ilçesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre. Zafer Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan plastik fabrikasında saat 07.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, fabrikada maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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