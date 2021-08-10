İzmir’de piyasa değeri 2 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi

İzmir’de polis ekipleri tarafından kent genelinde bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri 2 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi. Olaylarla ilgili 26 şüpheliye işlem yapıldığı öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 2 - 8 Ağustos tarihleri arasında 18 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 100 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 14 milyon 780 bin adet makaron, bin 746 paket kaçak sigara, 11 kilogram tütün, bin 280 adet puro, 16 şişe ve 30 litre sahte içki, 2 bin 720 litre etil alkol, 2 bin 27 adet sahte içki etiketi, 38 adet sikke, 6 adet tarihi eser, 8 adet cep telefonu, 2 bin 900 litre kaçak akaryakıt ve 41 adet elektronik emtia ürünü ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 2 milyon lira olduğu bildirildi.

Öte yandan operasyonlarda olaylarla ilgili 26 şüpheliye işlem yapıldığı kaydedildi.