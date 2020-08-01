İzmir’de peş peşe orman yangınları

İzmir’in Menderes ve Bornova ilçelerinde çıkan orman yangınlarının ardından bir yangın da Kemalpaşa’da çıktı. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bayrak mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebeple orman yangını çıktı. Yangın dolayısıyla bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazözün müdahale ettiği yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede yürüttüğü soğutma çalışmaları sürüyor.