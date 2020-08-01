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İzmir’de peş peşe orman yangınları
İZMİR'İN MENDERES VE BORNOVA İLÇELERİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINLARININ ARDINDAN BİR YANGIN DA KEMALPAŞA'DA ÇIKTI. YANGIN, EKİPLERİN ÇALIŞMASI SONUCU KOTROL ALTINA ALINDI.
Asayiş 01.08.2020, 17:45
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İzmir’in Menderes ve Bornova ilçelerinde çıkan orman yangınlarının ardından bir yangın da Kemalpaşa’da çıktı. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bayrak mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebeple orman yangını çıktı. Yangın dolayısıyla bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazözün müdahale ettiği yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede yürüttüğü soğutma çalışmaları sürüyor.
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