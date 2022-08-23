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İzmir’de paniğe yol açan yıkım: 10 katlı bina böyle yerle bir oldu

İzmir’de, 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve yıkımı için karar verilen bina, kontrollü yıkım yapılmak istenirken büyük bir gürültüyle çöktü. Korku dolu o onlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kameraya kaydedildi.

Asayiş 23.08.2022, 09:37 23.08.2022, 10:06
İzmir’de paniğe yol açan yıkım: 10 katlı bina böyle yerle bir oldu

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Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi’nde, 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve yıkılmasına karar verilen 10 katlı bir binanın geçtiğimiz günlerde yıkımı yapılıyordu. Kepçe ile kontrollü şekilde yıkılmak istenen bina, biranda büyük bir gürültüyle çöktü. Binanın çökmesiyle ortamı büyük bir toz bulutu sararken, korku dolu anlar ve bir kadının yaşadığı panik kamera kayıtlarına yansıdı. Öte yandan mahalle sakinleri, yıkımı gerçekleştiren firmanın önlem almadığını ileri sürdü.

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