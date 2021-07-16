İzmir’de otoyol gişelerinde uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından otoyol gişelerinde bir araçta yapılan aramada 11 kilogramın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Kemalpaşa-İzmir Çevreyolu Akalan gişelerinde şüphe üzerine bir araçta arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada araç içerisinde 11 kilo 150 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.