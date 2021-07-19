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İzmir’de otoyol gişelerinde uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından otoyol gişelerinde durdurulan bir aracın motor bölümünde 3 kilogram 343 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 3 şahıs gözaltına alındı.

Asayiş 19.07.2021, 10:58
İzmir’de otoyol gişelerinde uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından otoyol gişelerinde durdurulan bir aracın motor bölümünde 3 kilogram 343 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 3 şahıs gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, yürütülen çalışmalar kapsamında Kemalpaşa-İzmir Çevreyolu Akalan gişelerinden geçmekte olan bir aracı durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeğinin de bulunduğu aramalarda aracın motor kısmında bir bölmeye saklanmış 3 kilogram 343 gram metamfetamin maddesini ele geçirildi. Ekipler ayrıca, araç içerisinde bulunan 3 şahsı da gözaltına aldı.
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