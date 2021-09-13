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İzmir’de otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs hayatını kaybederken, otomobil ise hızla olay yerinden kaçtı.

Asayiş 13.09.2021, 07:18
İzmir’de otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs hayatını kaybederken, otomobil ise hızla olay yerinden kaçtı.



Kaza, sabah saatlerinde Yeşillik Caddesi numara 554’ün önünde meydana geldi. İddiaya göre, Karabağlar istikametinden Gaziemir yönüne gitmekte olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan erkek şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havalandıktan sonra yere düşen şahıs kanlar içerisinde kalırken, otomobil ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan ağır yaralı durumdaki kişi kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.



Öte yandan, hayatını kaybeden kişinin evsiz olduğu ve sokaklarda yaşadığı ileri sürülürken, kimliğinin ise henüz tespit edilemediği bildirildi. Polis ekiplerince kaçan araç sürücüsünü yakalama çalışmalarının başladığı öğrenildi.

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