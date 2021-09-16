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İzmir’de otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Asayiş 16.09.2021, 23:49
İzmir’de otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, akşam saat 18.15 sıralarında Bayraklı ilçesi Karşıyaka-Bornova istikameti çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Ç.D. idaresindeki 35 ABL 336 plakalı otomobil, çevre yolunda seyir halindeyken yolun karşısına geçemeye çalışan Sıraç Erbol’a (9) çarptı. Küçük çocuk çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince trafik güvenliği sağlanırken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Erbol’un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Sıraç Erbol’un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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