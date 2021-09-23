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İzmir’de otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü

İzmir’in Dikili ilçesinde bir otomobil iş makinesine çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Asayiş 23.09.2021, 22:15
İzmir’de otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü

İzmir’in Dikili ilçesinde bir otomobil iş makinesine çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saat 19.45 sıralarında Bahçeli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Zafer Uyar idaresindeki 16 AJN 437 plakalı otomobil, seyir halindeyken iş makinesine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbar vermesi üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Uyar’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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