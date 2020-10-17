İzmir’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
İZMİR’İN GAZİEMİR İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCUNDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ DE AĞIR YARALANDI.
İzmir’in Gaziemir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Ege Caddesi üzerinde meydana geldi. Adem B., idaresindeki Renault marka 45 ACJ 137 plakalı otomobil, 1159 sokak üzerinden caddeye çıkarak sola dönüş yapmak isterken, iddiaya göre ters istikametten gelen Fatih Solmaz (34) idaresindeki 15 TA 642 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki Tolga D (30) yola savrulurken, durumu gören çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağırıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Fatih Solmaz’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralı durumdaki Tolga D., ise ambulansa alınarak Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, otomobil sürücüsü Adem B., ekipler tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, Solmaz’ın kaza haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Solmaz’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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