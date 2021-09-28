İzmir’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kemalpaşa – İzmir kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Kemalpaşa istikametine gitmekte olan Fatih U. İdaresindeki 35 KD 8677 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa G. yönetimindeki 35 PMS 87 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücülerinin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan Ayşe U. ve Güven Ş. yaralandı. Yaralılardan Mustafa G. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, diğer yaralılar ise Kemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle kısa bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.