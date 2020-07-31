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İzmir’de otluk alanda yangın
İZMİR’İN SEFERİHİSAR İLÇESİNDE GENİŞ BİR OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN, RÜZGARLA DAHA GENİŞ ALANA YAYILIRKEN EKİPLERİN KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR.
Asayiş 31.07.2020, 17:28
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İzmir’in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayılırken, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.
İzmir’in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ederken, bir yangın haberi de Seferihisar’dan geldi. İlçedeki askeri tatbikat alanından dumanlar yükselmesi üzerine harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri otluk alandaki yangına müdahale ediyor. Rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayılan ancak ormanlık ve yerleşim yerine uzak olan alandaki yangına 10 helikopter, 22 arazöz, 2 amfibik uçakla müdahale ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.
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