İzmir’de otluk alanda yangın

İzmir’in Bayraklı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın sebebiyle dumanlar kent merkezinde panik meydana getirdi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın saat 10.45 sıralarında, Bayraklı ilçesinde bulunan askeri birlik içerisinde bulunan otluk alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangın sebebiyle İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 1 helikopter ile havadan, 4 arazöz ile karadan müdahale etti. İtfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.