Son Dakika
İzmir’de otluk alanda çıkan yangın kontrol altında
İZMİR'İN KARABURUN İLÇESİNDE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI.
Asayiş 18.09.2020, 17:27
2
İzmir’in Karaburun ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçükbahçe Mahallesi mevkiinde bulunan otluk alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, alevlere 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale etti.
Yangın, ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
23°
az bulutlu
Namaz Vakti 18 Eylül 2020
|İmsak
|05:15
|Güneş
|06:41
|Öğle
|13:03
|İkindi
|16:31
|Akşam
|19:16
|Yatsı
|20:36
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Hatayspor
|1
|3
|7. Antalyaspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Çaykur Rizespor
|1
|0
|13. Ankaragücü
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Sivasspor
|1
|0
|18. Gençlerbirliği
|1
|0
|19. Başakşehir
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|2
|4
|2. Adana Demirspor
|1
|3
|3. Balıkesirspor
|1
|3
|4. Altınordu
|1
|3
|5. Ümraniye
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Tuzlaspor
|1
|1
|11. Samsunspor
|1
|1
|12. Eskişehirspor
|2
|1
|13. Bandırmaspor
|1
|0
|14. Boluspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Chelsea
|1
|3
|4. Newcastle
|1
|3
|5. Wolverhampton
|1
|3
|6. Liverpool
|1
|3
|7. Crystal Palace
|1
|3
|8. Everton
|1
|3
|9. Aston Villa
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Leeds United
|1
|0
|14. Southampton
|1
|0
|15. Tottenham
|1
|0
|16. Brighton
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0