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İzmir’de orta refüjde yangın çıktı, 4 araç birbirine girdi

İzmir’in Aliağa ilçesinde, orta refüjde çıkan yangın sürücülere zor anlar yaşatırken, duman nedeniyle görüş mesafesi düşünce 4 araç birbirine girdi.

Asayiş 02.07.2022, 14:13
İzmir’de orta refüjde yangın çıktı, 4 araç birbirine girdi

İzmir’in Aliağa ilçesinde, orta refüjde çıkan yangın sürücülere zor anlar yaşatırken, duman nedeniyle görüş mesafesi düşünce 4 araç birbirine girdi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Aliağa ilçesi İzmir-Çanakkale karayolunun Foça kavşağı yakınlarında meydana geldi. Orta refüjdeki alanda biranda yangın başladı. Yangın, rüzgarında etkisiyle büyünce dumanlar bölgeyi kapladı. Yangın, yoldan geçen sürücülere de zor anlar yaşatırken, duman nedeniyle görüş mesafesi düştü ve 4 araç birbirine girdi. Meydana gelen kazada yaralanan olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı. Bölgeye gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de, yangına müdahale ederek söndürdü.

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