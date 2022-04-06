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İzmir’de ormanlık alandaki yangın kontrol altında
İzmir’in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu tamamen kontrol altına alındı.
Asayiş 06.04.2022, 17:48
İzmir’in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu tamamen kontrol altına alındı.
Yangın, Ödemiş ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesi Ayvacık mevkiinde çıktı. Yangının ardından bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz, 1 su tankeri, 1 iş makinesi sevk edildi. Daha sonra alevlerin daha geniş alana yayılmasıyla birlikte bu sayı 15 arazöz, 6 su tanker ve 3 ilk müdahale aracına çıkartıldı.
Yangın, ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu tamamen kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.