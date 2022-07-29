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İzmir’de ormanlık alanda yangın kontrol altında

İzmir’in Ödemiş ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Asayiş 29.07.2022, 19:50
İzmir’de ormanlık alanda yangın kontrol altında

İzmir’in Ödemiş ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın saat 16.00 sıralarında Balabanlı Mahallesi civarında bulunan makilik ve zeytinlik alanda meydana geldi. İhbar üzerine yangın bölgesine giden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına, 2 uçak ve 1 helikopter ile havadan, 3 arazöz 3 su tankeri 1 dozer 1 yer ekibi ile karadan müdahaleye başladı.

Alevler, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

(AÇ-

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