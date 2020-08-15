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İzmir’de ormanlık alanda yangın
İZMİR'İN KEMALPAŞA İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI. YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİ SONUCU KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI.
Asayiş 15.08.2020, 18:58
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İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Kemalpaşa ilçesi Beşpınar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangın sebebiyle bölgeye ekipler sevk edilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 4 arazöz söndürme çalışmaları için olay yerine sevk edildi. Ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.
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