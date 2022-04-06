Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: "Tarım alanlarına sızan zift, kontrol altına alınmıştır"
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: “Putin’in Ukrayna’nın tamamını kontrol etme arzusunu değiştirdiğine dair hiçbir belirti görmedik”
İzmir’de ormanlık alanda yangın
İzmir’in Ödemiş ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Asayiş 06.04.2022, 16:18
İzmir’in Ödemiş ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Yangın, Ödemiş ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesi Ayvacık mevkiinde çıktı. Yangının ardından bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz, 1 su tankeri, 1 iş makinesi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesinin başladığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.